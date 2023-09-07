وزير الدفاع الأوكراني الجديد يتعهد بالنصر على روسيا دون أي مناقشات أو شروط

الخميس 07/سبتمبر/2023 - 12:02 م

تعهد وزير وزير الدفاع الأوكراني، المعين حديثًا رستم أوميروف، ببذل قصارى جهده لتحقيق النصر في أوكرانيا من دون أي شروط أو مناقشات.

وقال أوميروف، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: "هذا تحدٍ، وفي الوقت نفسه، هذا واجب بالنسبة لي كمواطن وابن جدير لأمتي، هدفنا الرئيسي هو النصر، سأفعل كل ما هو ممكن ومستحيل من أجل انتصار أوكرانيا، عندما نحرر كل شيء وكل سنتيمتر من بلادنا وجميع شعبنا" مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لإعادة جميع الأسرى، بما في ذلك الأطفال وأسرى الحرب والسجناء السياسيين والمدنيين".

ووجه وزير الدفاع الأوكراني الشكر للرئيس فولوديمير زيلينسكي، على إتاحة الفرصة له لتولي مسئولية وزارة الدفاع، وكذلك زملائه في البرلمان على ثقتهم.

وكان البرلمان الأوكراني أيّد يوم أمس الأربعاء، بغالبية واسعة تعيين رستم أوميروف (41 عامًا)، وهو تتري من شبه جزيرة القرم، وزيرًا للدفاع.