إزالة 7 مقابر مخالفة في كفر البطيخ بدمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على التصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، حيث تم إزالة ٧ مقابر تم بناؤها بالمخالفة بمقابر المحجوب بقرية الرياض التابعة لمركز كفر البطيخ.

وبذات القرية أيضًا تم إزالة أعمدة مقامة بالمخالفة ، وفور الانتهاء من أعمال الإزالة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، كما يجرى المتابعة الدورية والميدانية لرصد أى مخالفات للتعامل معها في المهد.

‏كما تم القيام بحملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة واليفط غير المرخصة بشارع المحجوب بمدينة كفر البطيخ تحت إشراف روضة منير نائب المدينة وإدارة الإشغالات وإدارة المتابعة وإدارة البيئة بمدينة كفر البطيخ ولا زال العمل جاريا وذلك للظهور بالمظهر اللائق.

كما تم القيام بحملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة بطريق 17 إسكان بقرية البساتين مركز كفر البطيخ تحت إشراف محمد عبد السلام نائب القرى ورئيس القرية ومسئول القسم الفنى بالقرية ولا زال العمل جاريا وذلك للظهور بالمظهر اللائق.