المؤبد للمتهمين بخطف محاسب وابتزازه وسرقته في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المؤبد 25 عامًا لمدرس مفصول وفني كمبيوتر وعاطل، بتهم الخطف والتهديد والابتزاز والسرقة بالإكراه لمحاسب بأحد البنوك في بنها بعد تهديده بنشر صورًا مخلة ومفبركة لزوجته.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مأمور مركز بنها، يفيد قيام 3 أشخاص بخطف شخص وحجزه في منزل عشوائي وسط الزراعات على الطريق الحر بدائرة المركز وتقييده بالحبال والتعدي عليه بالضرب وإكراهه بالتوقيع على إيصالات أمانة والاستيلاء على الفيزا الخاصة به وسحب مبلغ مالي منها بعد الحصول على أرقامها السرية بطريق الإكراه بالسلاح.

توصلت التحريات إلى أن المتهمين وهم "مدرس مفصول وفني كمبيوتر وعاطل" اختطفوا المجني عليه "محاسب" في أحد البنوك بعد قيام الأول وكان خطيب زوجة المجني عليه السابق بتهديده بنشر صورًا وفيديوهات مفبركة ومخلة بالشرف لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت.

فطلب المجني عليه التفاوض معه وباقي المتهمين وطلبوا منه مقابلتهم على الطريق الحر وعقب وصوله في المكان المحدد قاموا بخطفه والتوجه به لأحد المنازل وسط الزراعات بدائرة مركز بنها، وربطوه بالحبال وضربوه واستولوا على حافظة نقوده بها فيزا أموال وأجبروه على إخبارهم برقمها السري تحت تهديد السلاح وقاموا بسحب مبلغ 18 ألف جنيه كما قاموا بتصويره أثناء التعدي عليه بالضرب.

نجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهمين بعد تحديد مكان المجني عليه وألقي القبض عليهم وبحوزتهم الهواتف المحمولة وعليها صور الزوجة الأصلية والصور والفيديوهات الأخرى المفبركة، وأمرت النيابة بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.