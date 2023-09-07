استقرار سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

استقرت أسعار الذهب، بداية تعاملات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، في محلات وأسواق الصاغة المصرية، عند الارتفاع الذي حققته في ختام أسعار أمس الأربعاء 6 سبتمبر 2023، والتي أنهى فيها الذهب الأسعار مرتفعا بقيمة 10 جنيهات عن أسعار بداية التعاملات.

استقر جرام سعر الذهب عيار 21 (الأكثر انتشارا وإقبالا في السوق المصرية) عند مستوى 2210 جنيهات للبيع، و2200 جنيه للشراء.

وحافظ سعر جرام الذهب عيار 24 (الأعلى فئة في الأعيرة المتداولة في السوق المصرية) على استقراره عند مستوى 2525.75 جنيه للبيع، و2514.25 جنيه للشراء.

واستقر سعر الذهب عيار 22 ليسجل نحو 2315.25 جنيه للبيع، و2304.75 جنيه للشراء

وحقق سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 1894.25 جنيه للبيع، و1885.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 قيمة 1473.25 جنيه للبيع، و1466.75 جنيه للشراء.

بينما سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1262.75 جنيه للبيع، و1257.25 جنيه للشراء.

كما حقق سعر الذهب عيار 9 ( الاقل فئة في الاعيرة المتداولة في مصر) نحو 947.25 جنيه للبيع، و942.75 جنيه للشراء.

وثبت سعر الجنيه الذهب ( و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) اليوم عند مستوى 17680 جنيهًا للبيع، و17600 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم الخميس نحو 2.5 مليون جنيه .

كما استقر سعر الذهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية مسا امس مسجلا 1918 دولارا للأونصة (وتزن الأونصة أو الأوقية حوالي 31.1 جراما من الذهب وهي أحد أهم أدوات الاستثمار الآمن والتحوط ضد المخاطر).

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.