ads
الخميس 07 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سلبية اختبار بايدن لكوفيد 19 قبل مغادرته إلى الهند

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جاءت نتيجة اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوفيد 19 اليوم الأربعاء، سلبية، قبل مغادرته إلى الهند، لحضور قمة مجموعة العشرين، وذلك بعد أيام من إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا، بحسب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير.

وأضافت جان بيير - بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "إنه لا يعاني من أي أعراض، وهو أمر جيد بالطبع".

وأضافت: "السيدة الأولى في صحة جيدة ولا تزال في ديلاوير، وهو أمر جيد أيضًا"، بعد أن قالت - للصحفيين أمس - إن جيل بايدن كانت تعاني من "أعراض خفيفة".

وقالت جان بيير إن بايدن سيجري الاختبار "بانتظام" أثناء توجهه إلى الهند وفيتنام، وإن البيت الأبيض سيسمح للصحفيين بمعرفة الاختبارات السلبي.

ومن المقرر أن يغادر بايدن واشنطن بعد ظهر غد الخميس، لحضور قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، حيث سيبقى لمدة ثلاثة أيام ثم يسافر إلى فيتنام للقاء القادة هناك.

جو بايدن كوفيد 19 كورونا
ads