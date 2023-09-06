سلبية اختبار بايدن لكوفيد 19 قبل مغادرته إلى الهند

جاءت نتيجة اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوفيد 19 اليوم الأربعاء، سلبية، قبل مغادرته إلى الهند، لحضور قمة مجموعة العشرين، وذلك بعد أيام من إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا، بحسب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير.

وأضافت جان بيير - بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "إنه لا يعاني من أي أعراض، وهو أمر جيد بالطبع".

وأضافت: "السيدة الأولى في صحة جيدة ولا تزال في ديلاوير، وهو أمر جيد أيضًا"، بعد أن قالت - للصحفيين أمس - إن جيل بايدن كانت تعاني من "أعراض خفيفة".

وقالت جان بيير إن بايدن سيجري الاختبار "بانتظام" أثناء توجهه إلى الهند وفيتنام، وإن البيت الأبيض سيسمح للصحفيين بمعرفة الاختبارات السلبي.

ومن المقرر أن يغادر بايدن واشنطن بعد ظهر غد الخميس، لحضور قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، حيث سيبقى لمدة ثلاثة أيام ثم يسافر إلى فيتنام للقاء القادة هناك.