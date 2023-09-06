الحكومة الألمانية تُؤكد تمسكها بنشر لواء يضم 4000 جندي في ليتوانيا

أكدت الحكومة الألمانية تمسكها بنشر لواء يضم 4000 جندي في ليتوانيا.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع اليوم الأربعاء أن " النية لم تتغير" مشيرا إلى أن الانتهاء من التخطيط سيتم بحلول نهاية العام الجاري لإعداد وتنفيذ نقل قوات المهمة "في أقرب وقت ممكن" في عام 2024.

وجاءت تصريحات المتحدث في رد فعل على استطلاع لمجلة "شبيجل" بين جنود الجيش أظهر أن واحدا فقط من كل خمسة جنود ألمان أبدى استعدادا للذهاب طوعا إلى ليتوانيا.

وعلق المتحدث على نتائج الاستطلاع قائلا إنه بالنظر إلى وجود نحو 180 ألف جندي في القوات المسلحة فإن هذه النسبة لا تمثل "تحديا من الناحية الحسابية"، وأضاف أن " الطواعية ليس المبدأ التنظيمي الأعلى في الجيش الألماني".

كانت ألمانيا أعلنت اعتزامها نشر نحو 4000 جندي من الجيش في ليتوانيا في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا.

يذكر أن ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لديها حدود مع جيب كاليننجراد الروسي وكذلك مع بيلاروس الحليف المقرب من روسيا.