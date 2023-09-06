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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس وموريتانيا تؤكدان حرصهما المشترك على مواصلة دعم التعاون الثنائي بشتى المجالات

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار
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أكد وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، حرصهما المشترك على مواصلة تدعيم التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما الزراعة والصيد البحري والسياحة.

وأشار الوزيران - خلال لقائهما اليوم على هامش أعمال الدورة العادية (160) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي تحتضنها القاهرة، وفق بيان للخارجية التونسية - إلى العمل الدؤوب من أجل الارتقاء بعلاقات الشراكة التونسية الموريتانية إلى أعلى المستويات، مع التشديد على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة.

وأوضح الجانبان أهمية وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بخصوص مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خدمة للمصالح المشتركة للبلديْن الشقيقيْن.

تونس نبيل عمار
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