مدير تعليم القاهرة يكرم الطلبة الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية

كرم أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الادارات التعليمية، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية،"الطلبة الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية " والتى نظمت بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويأتي ذلك فى إطار دعم المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين للطلبة المتفوقين والمبدعين وذوى الهمم بقيادة عبد الرؤف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين.



وفى بداية الحفل تقدم " وكيل أول الوزارة " بالتهنئة للطلبة المتفوقين وأسرهم والمعلمين ، كما تقدم بالشكر والتقدير لمجلس أمناء القاهرة على دعم وتكريم الطلبة المتميزين .

وأعرب " موسى " عن سعادته بهذه المسابقة الفريدة والتى تعد الأولى من نوعها بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ،حيث كرم " مدير المديرية" أبنائه الطلاب من ذوى الهمم والقدرات الخارقة فى المراحل التعليمية الثلاثة ( إبتدائى - إعدادى - ثانوى )

كما كرم "سيادته" الطلبة والطالبات فى المراحل التعليمية الثلاثة المختلفة على حدة .

واختتم التكريم بمعلمى وموجهى مادة التربية المسيحية الذين بذلوا جهداً متميزاً فى هذه المسابقة، مؤكداً على ضرورة وأهمية تحفيز الطلاب وتشجيعهم لتحقيق المزيد من التفوق والتميز وحثهم على تنمية قدراتهم التى سوف تنعكس إيجابياً على تقدم مستقبلهم

حضر التكريم، الدكتور اسماعيل السنوسي المراقب المالى لمجلس أمناء القاهرةورئيس مجلس أمناء غرب مدينة نصر، وهانى مكرم عضو مجلس الأمناء والأباء والمعلمين بالقاهرة ورئيس مجلس أمناء غرب القاهرة

أشرف على الحفل، عصام فوزى رفلة موجه عام التربية الدينية المسيحية بالمديرية، ورمضان محمد سعد موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية.

وجدير بالذكر أن المسابقة تقدم للاشتراك فيها اكثر من ٢٤٨٠ متسابق على مستوى محافظة القاهرة ، وفاز منهم ٥٩ مشترك موزعين كالاتى :-

● (١٥)طالب وطالبة من ذوى الهمم والقدرات الخارقة.

●(١٩) طالب وطالبة من المرحلة الإبتدائية.

●(١٠) طلاب من المرحلة الاعدادية .

●(٧) طلاب من المرحلة الثانوية .

●(٨) من موجهى ومدرسى مادة الدين المسيحى .

وفى ختام الحفل تقدم مجلس أمناء القاهرة بالشكر والعرفان للأستاذ/ايمن موسى مدير المديرية،وازينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية على هذا التكريم الذى يحدث لأول مرة فى ديوان عام المديرية، وأكدوا على أن قيادات المديرية من اشد الداعمين لأبنائهم الطلاب ، وأن تعليم العاصمة تشهد أزهى عصورها .متمنين لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز .