جوائز بالون دور.. تواجد عربي ضمن المرشحين على جائزة ياشين

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة، مساء اليوم الأربعاء، أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة ياشين كأفضل حارس مرمى في العالم عن موسم 2022-2023.

ومن المنتظر، إعلان اللاعب الفائز بجائزة ياشين (أفضل حارس مرمى) خلال حفل الكرة الذهبية «بالون دور» يوم 30 أكتوبر المقبل على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس.

وتسمى هذه الجائزة بهذا الاسم؛ نسبة إلى ليف ياشين أسطورة الكرة السوفيتية، حيث إنه الحارس الوحيد الذي فاز بالجائزة عام 1963، واستحدثت في عام 2019 لأفضل حارس مرمى.

وفاز البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي بجائزة ياشين، ثم تبعه جيانلويجي بوفون حارس باريس سان جيرمان السابق في 2021، كما توج بها البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد عن العام الماضي.

وشهدت قائمة المرشحين في موسم 2022-2023 تواجد عربي، إذ ينافس الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني السابق والهلال السعودي الحالي، 9 حراس على الجائزة، فضلًا عن ترشحه للمرة الثانية على التوالي.

المرشحون لجائزة ياشين كأفضل حارس مرمى في العالم

المغربي ياسين بونو – الهلال السعودي

البلجيكي تيبو كورتوا – ريال مدريد الإسباني

الفرنسي مايك ماينان – ميلان الإيطالي

الألماني مارك أندريه تير شتيجن – برشلونة الإسباني

البرازيلي إيدرسون – مانشستر سيتي الإنجليزي

الأرجنتيني إيليميانو مارتينيز – أستون فيلا الإنجليزي

الكاميروني أندريه أونانا – مانشستر يونايتد الإنجليزي

الإنجليزي آرون رامسديل – أرسنال الإنجليزي

الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش – فنربخشة التركي

الفرنسي برايس سامبا – لانس الفرنسي.