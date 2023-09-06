وفاة أكبر مُعمرة في الفيوم عن عمر يناهز 113 عاما

شيع أهالي قرية القرية الثامنه بقارون بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، جنازة الحاجة ميرة فرج ابو حزين، أكبر معمرة في محافظة الفيوم، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 113 سنة، متأثرة بأمراض الشيخوخة، والتي لقبها أهالي قريتها والقري المجاورة بالجدة، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته.

وقال فرج عوض أحد أقارب السيده، إن الحاجة ميرة فرج من مواليد 14/5/1910، وأنها تزوجت مره واحد فقط وانجبت ولدين مسعد عمرها 70سنه وسعد عمرها 65 عام وعندها 12 حفيد .

وأضاف فرج أن الحاجه ميرة كانت تتمتع بالطيبة ودماثة الخلق، وكانت بمثابة جدة لأهل القرية جميعهم، لافتا إلى أنها كانت سيدة مجدة ومجتهدة، وكان يتبارك أفراد عائلتها بدعائها لهم، كما أنها كانت تحرص على التحرك والانتقال بين قريتي القريه الثامنه والسابعه والاولي لزيارة أفراد عائلتها.

وأضاف أن المتوفاة إلى رحمة مولاها كانت تحرص على صلة الرحم، وزيارة أفراد الأسرة للاطمئنان عليهم، ولم تترك أية مناسبة سواء في القرية أو خارجها إلا وكانت تشارك فيها.

وقال خالد مسعد حفيد الحاجه ميرة، إن جدته كانت تتمتع بصحة جيدة، ولم تذهب الي الطبيب نهائيا طوال حياتها، وإذا مرضت كانت تتداوي بالاعشاب الطبيعيه.. وأضاف أنه عانت فقط من أمراض الشيخوخة حتى وافتها المنية.