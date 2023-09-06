فرقة عبدالحليم نويرة تبدأ كلثوميات الموسم الجديد فى معهد الموسيقى

تبدأ فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية سلسلة كلثوميات فى موسمها الفنى الجديد 2023 - 2024 بحفل يقام بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الجمعة المقبل ، الموافق 8 سبتمبر الجاري، على مسرح معهد الموسيقي العربية.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين خلال مشوارها الفني يؤديها كل من صابرين النجيلى، ورحاب عمر .

وتأتي سلسلة حفلات كلثوميات ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد اعمال ام كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزء أصيلا من التراث الموسيقى العربي .