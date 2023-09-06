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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فرقة عبدالحليم نويرة تبدأ كلثوميات الموسم الجديد فى معهد الموسيقى

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تبدأ فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية  سلسلة كلثوميات فى موسمها الفنى الجديد 2023 - 2024 بحفل يقام بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الجمعة المقبل ، الموافق 8 سبتمبر الجاري، على مسرح معهد الموسيقي العربية.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين خلال مشوارها الفني يؤديها كل من صابرين النجيلى، ورحاب عمر .

وتأتي سلسلة حفلات كلثوميات ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد اعمال ام كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزء أصيلا من التراث الموسيقى العربي .

فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية سلسلة كلثوميات صلاح غباشى مسرح معهد الموسيقي العربية صابرين النجيلي رحاب عمر
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