السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط خلال الأسبوع المقبل.

وذلك اعتبارًا من يوم 10/9/2023 حيث سيتم تعديل تركيب قطار 969 سياحي القاهرة / دمياط بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة.

و من يوم 11/9/2023 تعديل تركيب قطار 566/ 567 سياحي دمياط / الإسكندرية بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة، وكذلك تعديل تركيب قطار 196 سياحي الإسكندرية / الفيوم بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة.

و من يوم 12/9/2023 تعديل تركيب قطار 1109 سياحي الفيوم / الإسكندرية بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة ، وكذلك تعديل تركيب قطار 568/569 سياحي الإسكندرية / دمياط بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة.

و من يوم 13/9/2023 تعديل تركيب قطار 964 سياحي دمياط / القاهرة بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة.