تريزيجيه يعود لتدريبات طرابزون سبور بعد إصابته القوية

عاد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي، اليوم الأربعاء، لتدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة القوية التي لحقت به مؤخرًا.

وظهر تريزيجيه في تدريبات طرابزون سبور، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة بشكتاش في الدوري التركي، المقرر إقامتها عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأصيب تريزيجيه خلال مباراة طرابزون سبور وجالطا سراي، التي تلقى خلالها رفاق جناح الفراعنة الخسارة بهدفين دون رد، والتي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري التركي 2023-2024.

وأثبتت الفحوصات الطبية بعد المباراة، إصابة لاعب منتخب مصر بكسر في الضلوع إثر تدخل عنيف من لاعب جالطا سراي يوم 19 أغسطس الماضي.

وغاب تريزيجيه عن مباراة فريقه أمام ريزة سبور، والتي خسرها طرابزون بثلاثية مقابل هدفين، كما لم يشارك في اللقاء الماضي أمام قاسم باشا والتي فاز بها الفريق بخماسية مقابل هدف.

وكان الكرواتي نيناد بيليتشا، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، أعلن في وقت سابق موعد عودة تريزيحيه للمباريات، حيث أصبح جاهزًا لمواجهة بشكتاش، التي تقام يوم الأحد 17 سبتمبر الحالي، بالجولة الخامسة من بطولة الدوري التركي.

وغاب محمود حسن تريزيجيه عن معسكر المنتخب الوطني الحالي، الذي يستعد لمواجهة أثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، وكذا لملاقاة تونس وديًا.

ويحتل طرابزون سبور، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 6 نقاط، بعد خوض 4 جولات.