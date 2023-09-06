الفروسية يعلن مواعيد بطولات الموسم المحلي الجديد

أعلن الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مواعيد المسابقات للموسم الجديد والذي ينطلق يوم 7 سبتمبر الجاري.



تضمن برنامج مسابقات الفروسية في الموسم الجديد 2023-2024 إقامة 6 بطولات شامبيون ليج في الموسم الجديد وإقامة بطولتين شامبيون شيب وإقامة 7 بطولات ترويض وإقامة 12 بطولة جمهورية وإقامة 7 بطولات للكلا.



ويشهد موسم 2023-2024 للفروسية المصرية ايضا إقامة 2 بطولة دولية مؤهلة لكأس العالم وإقامة بطولات القفز والترويض والكلا للدوري وبطولات الكأس للقفز والترويض والكلا.



وشهدت الفترة الحالية وضع قواعد بطولات الموسم الجديد من قبل مجلس إدارة اتحاد الفروسية من أجل تنظيم بطولات جميع المراحل السنية خلال الموسم في ظل موسم مزدحم بالبطولات.



وأكد المهندس هشام حطب رئيس الاتحاد المصري للفروسية، أن الموسم الجديد للفروسية مزدحم بالبطولات المحلية والمتعدده من أجل زيادة عدد المنافسات ومنح أكبر فرصة للفرسان للمشاركة في البطولات في الموسم الواحد وأيضا بعد زيادة عدد الممارسين للعبة في السنوات الأخيرة وهو ما يتبعه تنظيم عدد أكبر من البطولات.



وأضاف حطب، الموسم الماضي كان مميز وشهد عدد كبير من البطولات ونعمل دائما على تطوير البطولات وتنوعها في ظل تعدد ميادين الفروسية وخاصة ميادين القوات المسلحة وميادين الفروسية للحرس الجمهوري وميادين فروسية الشرطة بالبساتين وأندية ومراكز الفروسية بالقاهرة والإسكندرية التي زاد عددها خلال السنوات الأخيرة وأصبحت مجهزة بأفضل الإمكانيات والتي يتم خلالها توفير كافة الإمكانيات للمشاركين والذي يساهم في إنجاح البطولات في ظل الإهتمام الموجه للرياضة ككل والفروسية بصفة خاصة بفضل دعم وإهتمام الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي والذي تشهد الرياضة المصرية في عهده طفرة انشاءات رياضية تضاهي المنشأت الرياضية العالمية وأبرزها قرية مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة مما كان لها أثار إيجابية في الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية حاليا.