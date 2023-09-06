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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال24 ساعة.. تنفيذ 83643 حكما قضائيا متنوعا

خلال24 ساعة ضبط 370
خلال24 ساعة ضبط 370 قضية مخدرات ، 191 قطعة سلاح نارى
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نفذت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية  حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
 فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (370) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (413) متهم ضُبط خلالها الآتى:
 كمية من مخدر الحشيش وزنت (129,296 كيلو جرام).
 كمية من مخدر البانجو وزنت (83,600كيلو جرام).
 كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,477 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11,275كيلو جرام).
 كمية من مخدر الإستروكس وزنت (6,715 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الآيس وزنت (2,951 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الشابو وزنت (2,734كيلو جرام).
 كمية من مخدر الأفيون وزنت (840 جرام).
 كمية من مخدر البودر وزنت (524جرام).
 كمية من مخدر الفودو وزنت (15 جرام).
 (4150) قرص مخدر.
 فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (191 قطعة سلاح نارى بحوزة 177 متهم)
 فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83643) حكم قضائى متنوع 
 فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط(4) تشكيلاتعصابية، ضموا(17 متهم)إرتكبوا (10) حوادث متنوعة.
 فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (42) متهم.
 فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.
 فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (282) دراجة نارية مخالفة.
 فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: ضبط (4) سيارات مُبلغ بسرقتها .
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26605) مخالفة مرورية متنوعة.
  فى مجال فحص السائقين:فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية سلاح ناري حملة أمنية مكبرة
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