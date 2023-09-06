وزير الخارجية: الجامعة العربية تفاعلت بكفاءة وسرعة مع الأزمة السودانية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن جامعة الدول العربية تفاعلت بالكفاءة والسرعة المطلوبة مع الأزمة السودانية التي اندلعت منذ أبريل الماضي، حيث جرى عقد اجتماع للمندوبين الدائمين بعد 30 ساعة فقط من اندلاع الأزمة في 16 أبريل 2023.

وأضاف "شكري" في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية: "عقدنا اجتماعا تحضيريا يوم 1 مايو، وصدر قرارا بإنشاء مجموعة اتصال عربية تختص بالأزمة السودانية، وضعت إطارا لآلية العمل العربي للتعامل معها على نحو يسمح بتنسيق جهودها لضمان وحدة السودان وسلامته واستقلاله".

وتابع، أن مجموعة الاتصال العربية عقدت اجتماعها الأول على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة، لتنسيق الجهود والتوصل مع الأطراف السودانية والمجتمع الدولي لمعالجة أسباب الأزمة، والتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.