وزير خارجية المغرب يرحب بانضمام مصر والسعودية والإمارات لـ"البريكس"

رحب وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي ناصر بوريطة بانضمام مصر والسعودية والإمارات لتجمع بريكس.

جاء ذلك في كلمة الوزير المغربي اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بعد تسلمه رئاسة المجلس من وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة السابقة الـ159 للمجلس.

وهنا وزير الشئون الخارجية المغربي الدول العربية الثلاث بانضمامها للبريكس، ووصف هذه الخطوة ـ"بالموفقة"، وقال إنها "خير دليل على تزايد أهمية العالم العربي والدول العربية.

وأكد أهمية تحديت منظومة العمل العربي المشترك، على غرار كثير من التكتلات الدولية التي جعلت من التعاون الاقتصادي الطريق لتحقيق الوحدة.

وجدد التأكيد على محورية القضية الفلسطينية للدول العربية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة فلسطينية على أراضي 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يؤمن الأمن والاستقرار لدول المنطقة.

وأعرب عن أمل المغرب في استقرار الأوضاع في الدول العربية التي تشهد مشكلات وأن يتم ذلك بناء على الحوار والمبادرات السلمية.

كما أعرب عن تطلع بلاده لاستكمال التسوية السياسية في ليبيا في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن المؤتمرات والاجتماعات ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة لتحقيق الاستقرار، مؤكدا أن الليبيين قادرون على تحقيق ذلك بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

وأكد أن المغرب على أتم الاستعداد للتعاون مع الجامعة العربية وأمانتها العامة لتطوير آليات العمل العربي المشترك وإطلاق مبادرات ومشاريع منتجة في العديد من المجالات وعلى رأسها التنمية البشرية.