"بحوث النباتات" ينظم دورة تدريبية عن الطرق الحديثة لمكافحة أمراض الفاكهة

عقد المعهد بحوث أمراض النباتات الدورة التدريبية القطرية بعنوان "أهم الأمراض التي تصيب أشجار الفاكهة في مصر والطرق الحديثة للمكافحة" في الفترة من 4 – 6 /9 /2023، برعاية الدكتور كامل عامر مدير المكتب الإقليمي للمنظمه العربية للتنمية الزراعية وبإشراف الدكتور محسن ابو رحاب وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، حيث تهدف الدورة الى تدريب أكثر من 30 باحثا من مركز البحوث الزراعية على أهم المظاهر المرضية التى تصيب أشجار الفاكهة والتى تساعد المشتغلين فى هذا المجال على التعرف على الأعراض المميزة لكل مرض سواء الفطرية – البكتيرية – الفيروسية وكذلك النيماتودية التى تصيب محاصيل الفاكهة تحت ظروف تغير المناخ، وبالتالى إمكانية وضع برامج مكافحة متكاملة لهذه الأمراض.

كما تناولت الدورة التعرف على أحدث الطرق لمكافحة أمراض أشجار الفاكهة والحفاظ على جودة الثمار في مرحلة ما بعد الحصاد والجمع والتسويق والتصدير والتداول.

وقال الدكتور محمود قمحاوى، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إن تلك الندوة جاءت أنه فى إطار التعاون بين معهد بحوث أمراض النباتات والمنظمة العربية للتنمية الزراعية – جامعة الدول العربية.

وأضاف "قمحاوى" أن التغيرات المناخية قد أدت إلى ظهور بعض المسببات الممرضة للنبات التى لم يكن لها تأثير يذكر على بعض المحاصيل وأصبحت تحدث الأن ضرر بالمحصول العائل وقد تم تسليط الضوء على هذه المسببات وكيفية السيطره عليها.

وتناولت الدورة التى حاضر فيها نخبة متميزة من الباحثين الاكفاء كيفية تشخيص المرض النباتى والإدارة المتكاملة لهذه الأمراض وقد تناولت الدورة أمراض نخيل التمر- المانجو – الموالح - الزيتون – التفاح - المشمش – الكمثرى – الخوخ – النكتارين وكذلك طرق المكافحة الحديثة لأمراض ما بعد الحصاد سواء اثناء التخزين والتصدير والتسويق لمحاصيل هذه الفاكهة.