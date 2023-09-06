مياه الشرب بسوهاج تنفذ أنشطة توعوية لمواطني قرية الغريزات بمركز المراغة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عددا من أنشطة التوعية لاهالى قرية الغريزات بمركز المراغة بسوهاج ضمن خطة الشركة فى إعداد دراسات مأمونية الصرف الصحى .

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب إن تلك الدراسات تستهدف توصيف وتقييم المخاطر التى تواجه إمدادات مياه الشرب وتداول الصرف الصحي ووضع محددات إزالة هذه المخاطر او الحد منها ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أنه تم اجراء استطلاع راى للمواطنين وندوات توعوية وحملة طرق ابواب لبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وتوعية المواطنين بكيفية التعامل الامن مع شبكات الصرف الصحى وترشيد استهلاك المياه وكذلك تعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.