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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيدة وثقت جريمته بالفيديو.. الأمن يضبط متسولا ارتكب فعلاً غير أخلاقي بالجيزة

المتهم
المتهم
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام أحد الأشخاص بفعل غير أخلاقى بالطريق العام، وضبط مرتكب الواقعة. 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة الامن لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لسيدة توثق إرتكاب أحد الأشخاص فعل غير أخلاقى أثناء مرورها من أمامه، مشيرةً لتكرار تلك الواقعة يومياً بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة. 

أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه وتبين أنه (سايس – مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة - محكوم عليه فى  3 قضايا "تسول")..وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

متسول فيصل المتهم
مديرية امن الجيزة فيس بوك فيصل بمحافظة الجيزة منطقة الهرم بالجيزة
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