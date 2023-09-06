مصرع وإصابة 6 أشخاص والبحث عن 3 آخرين تحت أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

انهار عقار فى منطقة حدائق القبة صباح اليوم الأربعاء، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى الى مكان البلاغ والاسعاف وتسبب فى وفاة شخصين وإصابة 4 فيما جار البحث عن 3 آخرين أسفل الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت قوات الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة الى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين .

وكشف الفحص المبدئى انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى شخصين مصرعهما واصيب 4 آخرين جراء الحادث .

وتقوم قوات الانقاذ البرى بالبحث اسفل الانقاض بحثاً عن مفقودين فيما يقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود العيان وجمع المعلومات حول الواقعة وملابسات والاستعلام عن وجود مفقودين اخرين .

وجرى تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة واخطار النيابة العامة