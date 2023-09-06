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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصحة الأوكرانية: ترميم 800 منشأة طبية تضررت من القصف الروسي

أوكرانيا
أوكرانيا
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أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، ترميم 800 منشأة من مرافق البنية التحتية الطبية التي تضررت من القصف الروسي في أوكرانيا.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الأربعاء- "على مدى أكثر من 18 شهرًا من الحرب، تمت بالفعل استعادة 799 منشأة طبية بشكل كلي أو جزئي في مناطق مختلفة عبر أوكرانيا.. وعلى وجه الخصوص، تمت استعادة 384 منشأة بالكامل وتم ترميم 415 منشأة أخرى جزئيًا" مشيرة إلى أنه تم ترميم معظم المرافق الطبية في مناطق ميكولايف ودنيبروبتروفسك وكييف وخاركيف وتشرنيهيف.
وشددت "الصحة الأوكرانية" على أن ترميم البنية التحتية الطبية يعد من بين أولويات الدولة؛ حتى يتمكن المرضى الأوكرانيون من الحصول على رعاية صحية عالية الجودة في زمن الحرب. 
يشار إلى أنه - حتى مايو الماضي - دمرت الهجمات الروسية 177 منشأة طبية بالكامل، وألحقت أضرارًا بأكثر من 1400 منشأة في أوكرانيا.

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