"صحف القاهرة" تبرز انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة تحت رعاية الرئيس السيسي

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، أمس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحذير الرئيس من مخاطر الزيادة السكانية في مصر وأفريقيا والعالم.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حذر من المخاطر، التي تسببها الزيادة السكانية في مصر وأفريقيا والعالم، وقال: «إن الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجه مصر، وإن عدد سكان أفريقيا سيصل إلى نحو 1٫6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة، ورغم مواردها الكبيرة، فإنها ستكون غير كافية مستقبلا».

جاء ذلك في مداخلة للرئيس، خلال افتتاحه، أمس، فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة»، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر والعالم.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن مصر يبلغ تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، بالإضافة إلى 9 ملايين ضيوفا على الدولة، لافتا إلى أنه لا يمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة، في ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة. وأوضح أن مصر حدثت بها عدة حروب كانت تكلفتها وعبؤها ضخمين جدا، مبينا أن النمو السكاني مشكلة كبيرة.

وقال الرئيس: «إن الإنجاب حرية كاملة، ولكن إذا لم يتم تنظيم هذه الحرية، فقد تتسبب في كارثة، لافتا إلى أن معدل الإنجاب الكلى بلغت نسبته 2.1 % وقال: «سبق أن تحدثت عن الحاجة إلى أن نخفض نسبة معدل الإنجاب إلى 1.5 % من أجل تعويض العجز خلال عشرات السنين الماضية، ليتم السماح، بعدها، للنمو بأن يكون بنسبة أكبر، ونوه الرئيس بأن حالة الاستقرار والأمن جزء مهم وأصيل في تطوير وتنمية الدولة، ومن العناصر المهمة في معالجة النمو السكاني.

وأكد الرئيس قدرة مصر على الصمود، رغم كل التحديات والأزمات، مثل كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية وما ترتب عليها من ارتفاع للأسعار وتعقد سلاسل الإمداد في النهاية.. مشيرا إلى أن تكلفة البنية الأساسية في خطة الدولة، خلال الأعوام الماضية، بلغت 10 تريليونات جنيه، ويعتقد الكثير أن هذا المبلغ كان من المفترض عدم إنفاقه على البنية الأساسية التي لا تستوعب النمو السكاني، والناس عاشت على هذا أعواما كثيرة، وهى لا تعرف أن ما نحن فيه وضع غير طبيعى.

كما ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أكد أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية حدث مهم لمناقشة القضية السكانية والتي تعد أهمية قصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض أمام دول وشعوب العالم.

وأضافت الصحيفة أن الوزير أشار ــ خلال كلمته أمس في افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية ٢٠٢٣ بمشاركة أكثر من ٨ آلاف شخص من مصر والعالم ــ إلى أن مشكلة الزيادة السكانية التي تواجهها الدولة المصرية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في الحاضر والمستقبل حيث إنها تعرقل عجلة النمو الاقتصادي وتلتهم كل عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم مما يحتم علينا العمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني بما يضمن تحقيق الرفاه للجميع.

ونوه إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (٢٠٢٣ / ٢٠٣٠) في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ودستورها والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومي لتنمية الأسرة الذي تُبني محاوره على التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي والتدخل الثقافي والتعليمي والتوعية والتحول الرقمي.

وتحت عنوان "السيسي يكلف رئيس الوزراء برئاسة المجلس القومي للسكان"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف أمس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برئاسة المجلس القومي للسكان.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي، قوله، خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية ۲۰۲۳، أتصور أن المجلس القومى للسكان يحتاج إلى قوة دفع أكبر ليتعزز دوره في هذه المرحلة القادمة، حتى نحقق شكلا من أشكال النجاح وأن يكون رئيس الوزراء مسئولا عن المجلس.

وتحت عنوان "إهداء الرئيس السيسي نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ۲۰۲۳ - ۲۰۳۰ وذلك عقب إطلاق خارطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية وذلك من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة.

وقال وزير الصحة إنه تم إعداد الاستراتيجية في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ۲۰۳۰ ودستور جمهورية مصر العربية والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذي تبنى محاوره على «التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، التحول الرقمي.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار رؤية وزارة الصحة والسكان في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخريطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الرئيس يتفقد معرضا طبيا على هامش المؤتمر"أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد أمس، معرضا طبيا على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية رافقه وزير الصحة خالد عبد الغفار.

واستمع الرئيس السيسي، خلال تفقده جناح وزارة الصحة والسكان، لشرح من وزير الصحة حول التحول الرقمي للوزارة لكل المبادرات والبيانات الصحية من خلال مبادرة 100 مليون صحة، والذي يربط جميع المنظومات ربطا لحظيًا للاستفادة من قاعدة البيانات لمنظومة التأمين الصحي الشامل واتخاذ قرار مبنى على واقع في محافظات الجمهورية.

كما استعرض وزير الصحة عددا من المبادرات منها مبادرة «المقبلين على الزواج والتي تقدم رعاية لجميع المصريين والأجانب المتواجدين على أرض مصر والمقبلين على الزواج، من خدمات والكشف على الأمراض المعدية وغير السارية واستبيان نفسي وتحليل وراثي وغيرها، وكذلك مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية للكشف المبكر عن سرطان الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.

وذكرت صحيفة (الأخبار)، أن د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وصفت القضية المتعلقة بين السكان والتنمية بالتاريخية والقديمة.

ونقلت الصحيفة عن السعيد ـ خلال جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ قولها إن "قضية التحدي بين السكان والتنمية تعد من أقدم القضايا حيث نبه علماء الاقتصاد في القرن 18 العالم أجمع على أهمية تحقيق التوازن بين السكان والتنمية ".

وأشارت الدكتورة هالة إلى التحذيرات التي أطلقها علماء الاقتصاد في القرون الماضية من عدم تحقيق التوازن بين السكان والتنمية، لافتة إلى أحد تصريحات علماء الاقتصاد الذي قال إنه "مع مرور الوقت سيكون هناك فجوة بين الغذاء والسكان".

وأضافت السعيد أن هناك علاقة شديدة جدا بين حجم السكان ومتوسط دخل الدولة، مؤكدة في الوقت نفسه على أنه رغم الجهود التي بذلت خلال السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب إلا أن مصر شهدت زيادة كبيرة في عدد السكان وأصبحت الزيادة كل 10 سنوات حجمها أكبر حتى وصلت في 10 سنوات الأخيرة إلى قرابة 25 مليون نسمة.

