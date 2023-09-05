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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غرفة الفنادق تحذر من عدم تسجيل بيانات النزلاء على المنظومة الإلكترونية

علاء عاقل
علاء عاقل
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طالبت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، كافة الفنادق في أنحاء الجمهورية بضرورة تسجيل بيانات النزلاء من خلال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية بشكل مميكن، مع التأكيد على التزام الفنادق بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالنزلاء.

ونوهت الى أن البيانات تتضمن الاسم واللقب للنزيل الأجنبي، والاسم الرباعي للنزيل المصري، والرقم القومي كاملاً للنزيل المصري من واقع بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ورقم جواز السفر للنزيل الأجنبي، ومحل الإقامة بالتفصيل للنزيل سواء مصري أو أجنبي، وتاريخ تسجيل الدخول، ورقم الهاتف المحمول (إن وجد).

وأكدت الغرفة، ضرورة عدم إدراج أي بيانات على المنظومة تخص أي نزيل بصورة مشفرة أو التغاضي عن إدراج البيانات المطلوبة والموضحة أعلاه وإلا سيتم اعتبار هذا الأمر إدلاء ببيانات غير صحيحة لجهة رسمية.

وأشارت إلى أن الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات في ضوء قانون المنشآت السياحية رقم (8) الصادر لسنة 2022 لضمان التزام الفنادق باستخدام المنظومة الإلكترونية في إدخال البيانات المطلوبة.

الفنادق الحركة السياحية النزلاء الرقم القومي جواز السفر
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