غدا.. وزير الخارجية الجزائري يزور تركيا للتحضير للقمة المرتقبة بين تبون وأردوغان

يقوم وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، غدا /الأربعاء/ بزيارة رسمية إلى تركيا، بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، اليوم الإثنين، أن عطاف سيترأس خلال هذه الزيارة، مناصفة مع نظيره التركي هاكان فيدان، أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة "الجزائرية-التركية".

وبحسب البيان، سيشهد هذا الاجتماع مشاركة وفد جزائري يضم ممثلين عن ١٢ قطاعًا وزاريًا من القطاعات التي تعكف على متابعة تنفيذ وتجسيد مختلف برامج التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا.

كما ستنصب أعمال هذه الدورة، وفقا للبيان، على التحضير للقمة المقبلة التي ستجمع بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون، والتركي رجب طيب أردوغان، قريبًا بالجزائر بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

وأضاف البيان أن عطاف سيحظى، خلال زيارته، باستقبال من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمقابلة مع رئيس الجمعية الوطنية التركية (البرلمان) نعمان كورتولموش.