وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين النادي والعاصمة الإدارية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بمقر المدينة الرياضية (نادي النادي) بالعاصمة الإدارية وشركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية، وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الإدارية واللواء محمد نور مساعد الوزير للاستثمار.

ياتي هذا البروتوكول في اطار التعاون المستمر بين وزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية والذي بموجبه يتم منح المطورين العقاريين في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ميزة اختيارية لملاك الوحدات السكنية بمشروعاتهم وذلك عن طريق منحهم نسبة تخفيض علي عضوية نادي النادي فرع العاصمة الإدارية.

فى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى على السعى نحو توفير كافة المقومات والإمكانيات داخل أفرع نادى النادى المختلفة لخدمة الأعضاء، وتلبية احتياجاتهم، مشيراً إلى أن سلسلة نادى النادى تضاهى كبرى الأندية الرياضية من حيث البنية التحتية الرياضية والشبابية ومختلف الأنشطة والمشروعات المنفذة بها، وكافة التجهيزات.

أوضح "صبحي" أن نهج الوزارة الذى يرتكز على استمرار تحديث سلسلة نادى النادى The Club التابعة للوزارة بشكل مستمر، وتوفير كبرى الأكاديميات الرياضية بها فى ضوء تنسيق الوزارة مع مختلف الاتحادات الرياضية والتعاون فى تطبيق الخطط والرؤى الهادفة إلى التوسع فى نشر الرياضات المختلفة بشكل كبير.

وأضاف أن العاصمة الإدارية تعد من أكبر المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر حاليًا، حيث تشهد مصر طفرة في التطوير السكني والعقاري جنبًا إلى جنب مع تطوير الرياضة والنهوض بها في العديد من النواحي موضحًا أنها ستشهد إقامة العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة.