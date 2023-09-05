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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد التأجيل.. تعرف علي أبرز الاتهامات الموجهة لمتهمي جماعة حازمون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت منذ قليل الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تاجيل محاكمه 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة حازمون الإرهابية وذلك في القضية  رقم 3257 لسنة 2023 جنابات المرج لجلسه ١٨ اكتوبر وذلك للاتهامات الاتيه:-


١- الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون

٢- تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر

٣-تعطيل أحكام الدستور والقوانين

٤-منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها
٥- الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

الانضمام لجماعه الارهاب أحكام الدستور
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