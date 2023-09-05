مع بداية العام| معاناة مستمرة لبائعي الكتب الدراسية المستعملة بعد زيادة سعرها.. شاهد

شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظا في أسعار الكتب الدراسية الخارجية، الأمر الذي أثار استياء الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية، بسبب عدم قدرتهم على توفير متطلبات أبنائهم الدراسية.

وفي هذا الصدد رصدت عدسات “البوابة نيوز” معاناة العاملين في بيع الكتب الدراسية المستعملة بعد ارتفاع أسعارها.

ويعاني بائعي الكتب بسبب ارتفاع سعرها وعدم الإقبال على الشراء، حتى على الكتب المستعملة التي كانت شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين محدودي الدخل خلال السنوات الماضية، حيث يعود ذلك إلى التلاعب المبالغ فيه من قبل التجار على حد وصفهم.