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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

مع بداية العام| معاناة مستمرة لبائعي الكتب الدراسية المستعملة بعد زيادة سعرها.. شاهد

بائعي الكتب الدراسية
بائعي الكتب الدراسية المستعملة
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شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظا في أسعار الكتب الدراسية الخارجية، الأمر الذي أثار استياء الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية، بسبب عدم قدرتهم على توفير متطلبات أبنائهم الدراسية.

وفي هذا الصدد رصدت عدسات “البوابة نيوز” معاناة العاملين في بيع الكتب الدراسية المستعملة بعد ارتفاع أسعارها.

ويعاني بائعي الكتب بسبب ارتفاع سعرها وعدم الإقبال على الشراء، حتى على الكتب المستعملة التي كانت شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين محدودي الدخل خلال السنوات الماضية، حيث يعود ذلك إلى التلاعب المبالغ فيه من قبل التجار على حد وصفهم.

أسعار الكتب الكتب الدراسية المستعملة محدودي الدخل
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