رسالة ماجستير بجامعة عين شمس حول "دراسة أثر تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية المتكامل على تحسين كفاءة وفعالية الأداء المالي في القطاع الحكومي المصري"

حصلت الباحثة نيفين عزت أحمد محمد المحاسب بوزارة المالية على درجة الماجستير من كلية التجارة جامعة عين شمس وذلك عن رسالتها المقدمة بعنوان:" دراسة أثر تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية المتكامل على تحسين كفاءة وفعالية الأداء المالي في القطاع الحكومي المصري ".

وتشكلت لجنة المناقشة، من د. طارق عبدالعال حماد أستاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة - جامعة عين شمس وعميد الكلية الأسبق - رئيسًا، د. صفوت مصطفى الدويري أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد- كلية التجارة بجامعة عين شمس - مشرفًا، د. أشرف أحمد محمد غالي أستاذ المحاسبة والمراجعة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث كلية التجارة - جامعة قناة السويس – عضوًا.

وتأتي أهمية الرسالة في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتحسين كفاءة وفعالية الأداء المالي في القطاع الحكومي المصري، وذلك باستخدام مجموعة من الاتجاهات الحديثة والمداخل؛ لتطوير أدائها المالي، ومنها نظام إدارة المعلومات المالية المتكامل (IFMIS) Management Information System Integrated Financial، كأحدى آليات تطوير أنظمة المعلومات المالية الحكومية، والتي ساهمت في حدوث التحول الجوهري في الأساليب المتبعة لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية، والانتقال من العمل بالأساليب التقليدية واستخدام السجلات اليدوية، واستبدالها بنظام إدارة معلومات مالي حكومي موحد ومتكامل، دعما لعمليات الإصلاح الحكومي المالي والإدارية.

لذلك سعت الباحثة في هذه الدراسة إلى دراسة أثر تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية المتكامل (IFMIS)، وعلاقته بالأداء المالي في القطاع الحكومي المصري، من خلال بيان دراسة أثر تطبيقه على تحسين كفاءة وفعالية الأداء المالي، وفقًا لمتطلبات العمل والنظم المحاسبية التي تعمل بها الوحدات الحكومية في القطاع الحكومي المصري.

وقد أثمرت الدراسة عن عدد من التوصيات الهامة التي تساعد متخذي القرار عند رسم السياسات المالية، وتحسن من كفاءة الإنفاق الحكومي بطريقة متطورة، كما تحد من إهدار المال العام.

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