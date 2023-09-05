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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استعدادا للدراسة.. تشكيل لجان للمرور على المدارس في بورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ووجه محافظ بورسعيد مسئولي التعليم، خلال الاجتماع، بتشكيل لجان من إدارة الحوكمة للمرور على المدارس والتأكد من جاهزيتها، بتوفير كافة الإمكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة بزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد.

وأكد أن محافظة بورسعيد حققت معدلات تطوير كبيرة في مجال التعليم خلال الفترة الماضية، مشيدا بجهود العاملين في قطاع التعليم ببورسعيد وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أفضل مناخ تعليمي للطلاب.

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