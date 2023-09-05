تحذير.. النوم المتقطع يجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع

كشفت الدراسات الطبية أن النوم السيئ هو الخطأ الأول الذي يجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع وذلك لعدم قدرة بعض الناس على النوم بسبب ضغوط الحياة العصرية.

ويقول الخبراء: إن النوم السيئ هو الخطأ الأول الذي يجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع، وكان قد أكد نيل بولفين أخصائي الطب التجديدي فى احدى التصريحات الصحفية له: أن تفويت ليلة سعيدة بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى تقدمك في السن.

وأضاف: أن سوء نوعية النوم هو الخطأ الأول الذي سيجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع في ظل حياتنا المتسارعةو غالبا ما يتم التضحية بالنوم سواء كان ذلك عن طريق الاختيار أو الضرورة و تظهر الأدلة المتزايدة أن النوم الجيد هو المفتاح لحياة صحية ويساعد النوم من 7 إلى 8 ساعات في الليلة على تحسين صحة الخلايا والأنسجة والوظيفة الإدراكية والمناعة ومستويات الطاقة والتمثيل الغذائي.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية البالغين بالحصول على ما لا يقل عن 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة ويحتاج المراهقون والأطفال والرضع إلى المزيد من النوم لأنهم ما زالوا في طور النمو حيث يحتاج الطفل حديث الولادة إلى ما بين 8 إلى 16 ساعة يوميا والكولاجين والإيلاستين هما بروتينان يساعدان في الحفاظ على بشرة مشدودة وممتلئة مع تقدمنا في العمر.

وتظهر الأبحاث أن عدم الحصول على النوم يمكن أن يقلل من جودة وقوة كلا البروتينين مما يؤدي إلى ظهور الخطوط والترهل ويظهر علامات التقدم فى السن بشكل ملحوظ .