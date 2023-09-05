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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لتعويض حجازي.. الاتحاد السعودي يسعى لخطف ألابا من ريال مدريد

ديفيد ألابا
ديفيد ألابا
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ذكرت تقارير إعلامية، أن نادي اتحاد جدة يسعى بقوة لضم المدافع النمساوي دافيد ألابا من نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغم انتهاء الميركاتو في إسبانيا، إلا أن نافذة الانتقالات الصيفية في السعودية ما زالت مفتوحة حتى 7 سبتمبر.

تأتي هذه المحاولة بعد فشل صفقة سيرجيو راموس وغياب مدافع الفريق المصري أحمد حجازي بسبب إصابة الرباط الصليبي.

وفي خطوة طموحة، يبدو أن الاتحاد يخطط لتقديم عرض يبلغ 40 مليون يورو لضم النجم النمساوي، بالإضافة إلى راتب سنوي يقدر بـ 25 مليون يورو. تهدف هذه الصفقة لتعزيز دفاع الفريق السعودي، وتعويض غياب حجازي بسبب إصابته.

ألابا، الذي يعتبر من أهم الأعمدة الأساسية في دفاع ريال مدريد، سيمثل إضافة قوية للفريق السعودي إذا تمت الصفقة.
 

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