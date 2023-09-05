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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفير الصيني يؤكد عزم بلاده لعب دور الوسيط لحل الأزمة في النيجر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أعلن السفير الصيني لدى النيجر، جيانج فنج، أن بكين تعتزم تقديم المساعدة ولعب دور الوسيط لإيجاد حل سلمي فيما يتعلق بالأزمة الجارية في النيجر، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وبحسب قناة "آر تي إن" النيجرية، قال السفير الصيني لدى لقائه برئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري في النيجر، علي الأمين الزين: "الحكومة الصينية تعتزم القيام بمساع حميدة، ولعب دور الوسيط لإيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر، مع الاحترام الكامل لدول المنطقة".

وأكد السفير الصيني أن بكين لا تزال ملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

السفير الصيني النيجر الوسيط لحل الأزمة في النيجر
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