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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل 43 إرهابيًا خلال عملية للجيش الصومالي في جلجدود

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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أعلنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الصومال، اليوم الاثنين، مقتل 43 عنصرا من ميليشيات الشباب الإرهابية جراء عملية نفذها الجيش الصومالي في منطقتي "حين تبال" و"عيل علي" الواقعتين جنوب شرقي محافظة جلجدود.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن قوات الجيش تمكنت من تدمير ثلاث مركبات تابعة للإرهابيين.

وفي السياق ذاته، نفذت قوات الجيش الصومالي عملية عسكرية غرب محافظة جلجدود بهدف ملاحقة العناصر الإرهابية المتبقية في بعض المناطق القريبة من مدينة "عيل بور" الاستراتيجية.

كما تصدت قوات الجيش الصومالي لهجوم إرهابي على منطقة "دار نعمة" في محافظة شبيلي الوسطى.

الجيش الصومالى الصومال ميليشيات الشباب الإرهابية
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