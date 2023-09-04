مقتل 43 إرهابيًا خلال عملية للجيش الصومالي في جلجدود

أعلنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الصومال، اليوم الاثنين، مقتل 43 عنصرا من ميليشيات الشباب الإرهابية جراء عملية نفذها الجيش الصومالي في منطقتي "حين تبال" و"عيل علي" الواقعتين جنوب شرقي محافظة جلجدود.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن قوات الجيش تمكنت من تدمير ثلاث مركبات تابعة للإرهابيين.

وفي السياق ذاته، نفذت قوات الجيش الصومالي عملية عسكرية غرب محافظة جلجدود بهدف ملاحقة العناصر الإرهابية المتبقية في بعض المناطق القريبة من مدينة "عيل بور" الاستراتيجية.

كما تصدت قوات الجيش الصومالي لهجوم إرهابي على منطقة "دار نعمة" في محافظة شبيلي الوسطى.