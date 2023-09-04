نفاد تذاكر حفل أنغام في الكويت 29 سبتمبر

أعلنت النجمة أنغام نفاد تذاكر حفلها المقرر أن تحييه يوم 29 من سبتمبر الجاري على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت، ذلك عبر حسابها على تطبيق "انستجرام".

وتقدم أنغام خلال حفلها مجموعة متنوعة من أغنياتها، ومنها "سيدي وصالك، سيبك أنت، ياريتك فاهمني، بخاف أفرح، لوحة باهتة".

أنغام أحيت مؤخرا حفلًا غنائيًّا بمهرجان العلمين في دورته الأولى، ورفع الحفل شعار "كامل العدد"، وقالت أنغام خلال حفلها إنها منذ فترة كبيرة لم تغن في الساحل الشمالي الذي يعتبر من أجمل المناطق التي عاشت فيها، مضيفة: "مبروك لمصر على العلمين وجمهوري وحشني جدا".