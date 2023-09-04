بالفيديو.. أمين الفتوى: البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة غير جائز شرعا

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على حكم البيع والشراء بعد أذان صلاة وخطبة الجمعة ؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: "غير جائز شرعا البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن البيع والشراء اثناء الجمعة بنص قرآني"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ".

واضاف: "يبقى لما تؤذن الجمعة علينا الانصراف إلى المسجد وترك البيع والشراء والانصياع إلى أوامر الله سبحانه وتعالى".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



https://youtu.be/YObC15yvzUk?si=rRcCBSnkO2MgsZzz