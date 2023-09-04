وزير الخارجية الإيطالي: نشهد عهدا جديدا من التعاون المعزز مع الصين

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن الاجتماع الذي عقده في بكين، اليوم الإثنين، مع نظيره الصيني وانج يي كان بمثابة "افتتاح عهد جديد" من "التعاون المعزز" بين البلدين.

وشدد تاياني - في خطاب ألقاه في نهاية الجلسة الحادية عشرة للجنة الحكومية الإيطالية الصينية - على الدور الرئيسي الذي تلعبه إيطاليا في علاقات الاتحاد الأوروبي مع بكين، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وقال تاياني: إن "إيطاليا تؤيد الحوار مع بكين على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضا، والحوار الصريح والمفتوح حول المبادئ والحقوق".

و أعلن أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا سيزور الصين العام المقبل "لتوطيد هذه الصداقة القوية والتعاون في القضايا الملموسة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال تاياني: إن تقدير الصين لإيطاليا وبضائعها لن يتغير بما تقرره روما بشأن مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق الصينية.