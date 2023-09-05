اليوم.. الزمالك يتلقى طلبات المرشحين لانتخابات النادي لليوم الثاني على التوالي

بدأت أجواء الانتخابات داخل نادى الزمالك وذلك بفتح باب تلقى أوراق المرشحين أمس الإثنين 4 سبتمبر من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، على أن تتواصل اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم 10 سبتمبر الجارى.

ويستمر اليوم الثلاثاء تلقى أوراق المرشحين لانتخابات الزمالك وذلك لليوم الثاني على التوالي، بعدما تقدم في اليوم الأول أمس الإثنين 4 مرشحين وهم، كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فوده نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

وظهرت معالم بسيطة لقوائم المرشحين فى انتخابات الزمالك حتى الآن، حيث يجهز حسين لبيب قائمة قوية تضم محمد الإتربى وهشام نصر وعمرو أدهم وحسام المندوه وهانى برزى وهانى شكرى، بالإضافة للاعب كرة سابق من نجوم النادى لم يتم الإعلان عنه، مع بقية القائمة، وهناك محاولات قوية من لبيب لإقناع هانى العتال للترشح فى قائمته على منصب بالنادى.

وفى الجهة الأخرى يحاول أيضا أحمد سليمان إقناع هانى العتال بالترشح معه كما حدث فى الانتخابات الماضية خاصة وأن العتال لديه شعبية كبيرة داخل الجمعية العمومية.

وأعلنت لجنة عماد البنانى شروط التصويت فى انتخابات الزمالك المقبلة وهى أن يكون عضو الجمعية العمومية مسددا للاشتراك السنوى لعام 2022-2023، والشرط الثانى أن يكون العضو الذى سيقوم بالتصويت والمشاركة فى الانتخابات قد مضت على عضويته العاملة سنة على الأقل وأيضا بخلاف ذلك لن يحق له المشاركة.

ويشمل جدول أعمال الجمعية العمومية بالزمالك بنود كثيرة أبرزها، النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى 2023-2024، والنظر فى تقرير مراقب الحسابات.، واعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد فى لائحة النظام الأساسى للنادى المعمول بها.

ويبدأ التسجيل فى الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة يوم 20 أكتوبر المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 10 آلاف عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.