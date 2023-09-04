وزير الدفاع الأوكراني المستقيل: "يوم الحرب" يكلف البلاد 100 مليون دولار

قال وزير الدفاع الأوكرانى المستقيل أوليكسى ريزنيكوف، إن يوما واحدًا من الحرب يكلف أوكرانيا 100 مليون دولار.

وأضاف ريزنيكوف - في مقابلة أجراها مع وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - "يوم الحرب كلفنا 100 مليون دولار.. والآن خذ ميزانيات جميع المؤسسات التطوعية الكبيرة المحترمة وانظر كم تجمع.. وفكر في الدولة التي تنفق 100 مليون دولار يوميا بشكل عام.. فقط فكر في الأمر".

وقال " لذلك فإنه من غير العادل تقديم ادعاءات للحكومة - إلى القيادة العسكرية والسياسية، وإلى الجميع - من القادة المحليين إلى البرلمان أو الحكومة أو الرئيس، بأن كل شيء يتم بواسطة متطوعين هذا ليس هو الحال".

وفي الوقت نفسه، أوضح وزير الدفاع أن الإمدادات من المتطوعين منذ 24 فبراير 2022 وحتى يومنا هذا بلغت 3% من كل ما شارك في الحرب.. وقال "الجيش اليوم هو أكبر مستهلك للأموال.. ولكن هناك حاجة إلى الأموال أيضا لإدارة البلاد ككل: البنية التحتية وإعادة الإعمار ودعم الفئات الضعيفة، لذلك، عليك أن تعمل وتدفع الضرائب. يجب على الشركات أن تكون استباقية".

كانت الوكالة الأوكرانية قد أفادت في وقت سابق، بأن أوكرانيا قد تلقت منذ بداية الحرب، 100 مليار دولار من المساعدات من الشركاء الدوليين، وتحديدا في مجال الأسلحة والمعدات العسكرية.