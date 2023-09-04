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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيني وأكوا باور توقعان مذكرة تفاهم لمشروع للهيدروجين الأخضر

شركتا إيني الإيطالية
شركتا إيني الإيطالية
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وقعت شركتا إيني الإيطالية وأكوا باور السعودية الاثنين، مذكرة تفاهم بشأن تطوير مشترك لمشروع هيدروجين أخضر في الشرق الأوسط وإفريقيا وذلك في منتدى للاستثمار بين إيطاليا والسعودية في ميلانو.

وفي ذات الحدث، الذي يقام في وقت أبرمت فيه إيطاليا والسعودية اتفاقا لتعزيز الاستثمارات، وقعت أكوا باور مذكرة تفاهم مع إيه.تو.إيه وإندستري دي نورا الإيطاليتين للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر.

من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن إيطاليا ستكون شريكا طويل المدى للمملكة في قطاعي الطاقة والاستدامة.

وأوضح الفالح أن المملكة تطور واحدا من أكبر مشروعات الهيدروجين العالمية في نيوم

ووقعت الدولتان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما والاستثمارات ذات الأهمية الاستراتيجية.

 

إيني السعودية الشرق الأوسط
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