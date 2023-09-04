الرئيس الإيراني: طهران والرياض دولتان مؤثرتان في الشرق الأوسط

التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، السفير الإيراني لدى المملكة العربية السعودية علي رضا عنايتي، قبيل مغادرته طهران لبدء مهام عمله كسفير لدى الرياض.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية نقلًا عن الرئيس الإيراني، أن كلًا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية دولتان مؤثرتان في مجريات الأمور في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس الإيراني أن التعاون بين البلدين في مجمل القضايا المتعلقة بالعالم الإسلامي يساهم في ارتقاء العلاقات على كافة المستويات بين الشعبين السعودي والإيراني، مضيفًا أن ذلك سيرفع أيضًا مكانة دول المنطقة على كافة الأصعدة.

جدير بالذكر أن كلًا من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية اتفقتا على استئناف العلاقات بين البلدين بعد قطيعة امتدت لسنوات، بموجب اتفاق بكين الموقع في مارس الماضي.