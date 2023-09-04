مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بالعجوزة

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من عقار بمنطقة العجوزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسقوط فتاة من عقار في العجوزة، ومصرعها في الحال بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن فتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع، مما أسفر عن مصرعها، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرتها، وشهود عيان لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق