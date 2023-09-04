«بتخونى يا وليد» لـأمينة يقترب من نصف مليون مشاهدة

حققت المطربة الشعبية أمينة بأحدث فيديو كليب لها الذى يحمل إسم" بتخونى يا وليد"، ما يقرب من نصف مليون مشاهدة آنذاك، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير الـ«يوتيوب» بعد أسبوع من طرحه، بجانب عرضه أيضًا على القنوات الفضائية الكبرى وغيرها، وجميع المنصات الموسيقية المتنوعة ووسائل التواصل الإجتماعى المختلفة.

وتقول كلمات أغنية «بتخونى يا وليد» الآتى:

أنا وش السعد عليك ... بعد ما كنت على الحديد.

وفى وجعك قايمة بدور ... الدكتور والتمريض.



حبيتك حب يكفى ... الدنيا بحالها ويفيض.

تيجي أنت بعد الحب ده كله ؟؟

بتخوني ياوليد !! بتخوني ياوليد.

حبك لميته فى شنطه .. وفى أقرب سله ارميها.

ضيعت حياتي اونطه ... بس أن شاالله الاقيها.

اديتك قلبي وعمرى .. تمشى عليه بدل السجاجيد.

تيجي أنت بعد الحب ده كله ؟؟

بتخوني ياوليد !! بتخوني ياوليد.

بقي يبقي معاك الماظ ... وتروح تجرى ورا صفيح.

مش عايزه أقول ألفاظ .. أما راجل ندل بصحيح.

ياما عديتلك وفتحنا ... صفحه من الأول وجديد.

تيجي أنت بعد الحب ده كله ؟؟

بتخوني ياوليد !! بتخوني ياوليد.

وجدير بالذكر بأن كليب «بتخونى يا وليد» من غناء المطربة الشعبية أمينة ومن كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس وميكس وماستر هانى محروس وإشراف عام سامح على ومن إخراج كامبا.

وفى سياق أخر انتهت المطربة أمينة من تسجيل أغنية جديدة من أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم "حمص وحلاوة"، الذى تدور قصته فى إطار كوميدى رومانسى، ومن المقرر عرضه قريبًا بدور العرض السينمائى، والذى تشارك فى بطولته بجانب نخبة من نجوم الغناء الشعبى وعلى رأسهم: النجم محمود الليثى، سعد الصغير، أحمد شيبة، عبد الباسط حمودة، رضا البحراوى وآخرين، وهو من تأليف سيد السبكى وإخراج أحمد البدرى.

وكما انتهت المطربة أمينة أيضًا من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "يا خايبة"، وهى من كلمات أحمد على موسى وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس، وتستعد أمينة لتصويرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها على جميع المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية قريبًا.