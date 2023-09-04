أحمد العدوي يحقق مليون ونصف مشاهدة بـ"أجدع حد تقابله"

أكد المطرب الشعبي احمد العدوي، ان نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، يدعم مطربي الغناء الشعبي بشكل ملحوظ لكن بشروط معينه.

وأشار العدوي في بيان صحفي، ان مصطفى كامل الزم جميع مطربي الغناء الشعبي ببعض الشروط التي يجب توافرها في كل عمل يقدمه اي مطرب، والتي من ضمنها اختيار الكلمات المناسبه والظهور بشكل راقي يليق بشكل مصر امام العالم العربي.

وأوضح العدوي، ان مطربي الغناء الشعبي مؤخرا اهتموا بهذه التفاصيل في كل عمل يقدمونه، وهو ما اضاف لشكل الغناء الشعبي بشكل كبير.

وطرح العدوي مؤخرا اغنيه "اجدع حد تقابله"، والتي وصلت مشاهدتها مليون و ٣٠٠ الف مشاهده خلال فترة قصيرة، وهي كلمات زيزو العقرب، ألحان محمد حمدي، توزيع شيكا بروداكشن.

فيما يحضر العدوي لاغنيه جديدة يقوم بتسجيلها هذه الفترة لطرحها منتصف شهر سبتمبر الجاري .