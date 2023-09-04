بدء حفل تكريم أطفال مصر الفائزين بجائزة المبدع الصغير2023 (صور)

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، بدأ منذ قليل حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير (في دورتها الثالثة 2023)، التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وبلغ عدد الأطفال الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة لهذا العام (32) طفلا من كافة المحافظات المصرية في مجالات الآداب - الفنون - الإبداع والابتكار، وذلك من إجمالي عدد المتقدمين الذي بلغ 10068 طفلا بواقع 3480 من الذكور، و6588 من الإناث، حيث تقدم على الموقع الإلكتروني 9864 طفلاً، في حين تقدم 204 أطفال بأعمالهم يدويًا.

الجدير بالذكر أن جائزة المبدع الصغير خصصتها الدولة المصرية للأطفال والنشء تعبيرًا عن اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم وتقديرًا منها لموهبتهم وإبداعاتهم.

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