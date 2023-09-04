«بيت الزكاة والصدقات» يصرف إعانة فورية عاجلة لـ«أبوالبنات»

وجه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة فورية عاجلة لـ«ع . ا . س» يقيم فى منفلوط بمحافظة أسيوط، ولديه 5 بنات في مراحل التعليم المختلفة، ويعاني من إعاقة بصرية تعيقه عن العمل.

أرسل «ع . ا . س» استغاثة على الصفحة الرسمية لـ«بيت الزكاة والصدقات» على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» موضحًا الحالة الصحية له وعدد الأفراد وليس لديهم أى دخل ثابت يمكنهم من المعيشة الكريمة ويطلب مساعدته في نفقات الحياة.

قام فريق الرصد فى «بيت الزكاة والصدقات» بالتواصل مع الحالة وتوجيه أحد الباحثين للعنوان المذكور واستلام الأوراق والتقارير الطبية، وبعد فحص الأوراق والتقارير الطبية من قبل إدارة العلاج، تبين أنه يعاني من إعاقة بصرية ولا يستطيع القيام بأى عمل، ومن ثم تقرر صرف إعانة فورية عاجلة.

جدير بالذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، مؤكدًا توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].