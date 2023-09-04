مجلس مرسى مطروح يحذر من السباحة في الشواطئ المفتوحة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الإثنين، رفع درجة التأهب والاستعداد مع تحذير المصطافين ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة على الصفحة الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي؛ بسبب حالة عدم الاستقرار للبحر وارتفاع الأمواج.

وأوضح مجلس المدينة أن الشواطئ المفتوحة هي عجيبة وأم الرخم والشواطيء الجديدة على طول كورنيش الأُبيض ومينا حشيش والرميلة، وفقًا لبيانات الأرصاد الجوية والمرور اليومي لمتابعة حالة البحر، والتأكيد على عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

وأعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يمكن لرواد الشواطئ الاستمتاع بممارسة السباحة ونزول الشواطئ الآمنة في روميل والليدو والعوام والفيروز وبحيرة كليوباترا ، مطروح العام والنخيل والبسنت ، والغرام والتأكيد علي الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يومياً والمسئولة عن توجيه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ ، حفاظا على أرواح الجميع من ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، موجهاً التحية والتقدير لشبابنا من غطاسين الخير المتطوعين لإنقاذ حالة الغرق.

وأكد عبد المجيد إن اللواء حالد شعيب محافظ مطروح، يتابع أول بأول الحالة العامة للشواطئ والتشديد علي مستأجرى الشواطىء خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم النزول المصطافين وكل المترددين علي البحر خاصة في فترة النوات ، وهناك استجابة كبيرة من شباب مطروح بالالتزام بهذه التعليمات .

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمدينة مرسى مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.