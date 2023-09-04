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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يغادر إلى إسبانيا لإلقاء محاضرات فنية

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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توجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى إسبانيا بعد تلقيه دعوة لإلقاء محاضرات فنية مع العديد من أبرز مدربي العالم.

وأكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن أوسوريو قام بتسليم البرنامج الخططي والفني الذي سيتم تنفيذه في المعسكر لمدحت عبدالهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد.

وأشار عبد الواحد السيد إلى أن المدير الفني سيعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل من أجل قيادة معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة مساء اليوم الاثنين في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

خوان كارلوس أوسوريو الزمالك عبد الواحد السيد أيمن مصطفى
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