تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص في بنها

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص بدائرة قسم أول بنها، لجلسة 2 أكتوبر المقبل، وذلك للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار ثروت عامر وعضوية المستشارين خالد الشباسي وشريف محمد السباعي، وأمانة سر ناصر الغنيمي.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1982 لسنة 2023 والمقيدة برقم 931 لسنة 2023 كلي شمال بنها، بأن المتهمين محمود.ع. م، سائق، عمر.ف.ع، حاصل على دبلوم صنايع، محمد.ع.م، أنهم في يوم 22 / 3 /2023، قتلوا المجني عليه أحمد عوني عبد الفتاح السيد عمدًا مع سبق الإصرار بأن بينوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا ورفقته الشاهد الأول والذي علم المتهم الأول بحرب المجني عليه به فاستعان بالمتهمين الثاني والثالث وتوجهوا إلى المجني عليه، حيث تطورت الأمور إلى تعدى المجني عليه على المتهم الأول بالضرب وإهانته وانصراف المجني عليه صوب طريقة حيث اتجه وما أن ظهروا به حتى حدثت مشادة بينهم حاول فيها المجني عليه والشاهد الأول الذود عن أنفسهما.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين أشهروا أسلحة بيضاء سكين، وقاموا بمباغتته خلفًا بالظهر بطعنة بالسلاح الأبيض السكين فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه.

وتابع أمر الإحالة ان المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة شومة، وطوب مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة.