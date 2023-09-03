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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجلسا النواب الروسي والبيلاروسي يناقشان تنسيق القوانين داخل دولة الاتحاد

روسيا وبيلاروسيا
روسيا وبيلاروسيا
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ناقش نواب مجلسا النواب الروسي والبيلاروسي، اليوم الأحد، قضايا التعاون البرلماني داخل دولة الاتحاد الروسي وبيلاروسيا خلال اجتماع عمل بين رئيسي مجلسي البرلمان في البلدين، حسبما أفاد فياتشيسلاف فولودين من مجلس الدوما الروسي وفلاديمير أندريشينكو من مجلس النواب البيلاروسي.

وبحسب ما أفادت وكالة "تاس" الروسية، ناقش المسئولان أيضا التدابير اللازمة لضمان مزيد من الموائمة بين تشريعات البلدين الدول، وتنفيذ 28 برنامجًا اتحاديًا للاندماج.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الجمعية البرلمانية لبيلاروسيا وروسيا غدًا الاثنين لمناقشة قضايا وضع معايير اجتماعية مشتركة ومشروع ميزانية الدولة الاتحادية للعام المقبل.

الاتحاد الروسي بيلاروسيا روسيا
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